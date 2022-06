Bovino scivola sull’erba bagnata e precipita: lo salvano i pompieri

Vignole Borbera – Se l’erba è bagnata gli animali scivolano. Ieri pomeriggio verso le cinque i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti nel Comune di Vignole Borbera per il recupero di un bovino scivolato in un dirupo, che, a causa della forte pendenza, impediva all’animale di risalire la scarpata. L’incidente sarebbe dovuto al fatto che l’animale stava pascolando ma è scivolato sull’erba ancora umida per la pioggia (alla faccia della siccità dovuta ai cambiamenti climatici). In supporto alla squadra di Novi Ligure, personale SAF (speleo alpino fluviale) dalla centrale di Alessandria e del Nucleo Elicotteri VV.F. Piemonte. I Vigili del Fuoco, con l’ausilio di corde, si sono calati nella zona impervia e, dopo aver raggiunto l’animale, lo hanno imbracato al fine di consentire all’elicottero per mezzo di una rete di elitrasportarlo in area sicura consegnandolo al proprietario ed al veterinario presenti sul posto.