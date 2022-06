Ecco il probabile consiglio comunale per i prossimi cinque anni, con beneficio di inventario, e alcuni trombati illustri

Alessandria – Tenendo conto della legge elettorale, i due terzi degli eletti spetta alla maggioranza un terzo alla minoranza. Essendo di 32 il numero previsto per i componenti del consiglio comunale, compreso il sindaco che tra tutti i componenti di giunta è anche sempre consigliere comunale, la composizione è quella illustrata nell’immagine a sinistra. Certamente gli assessori saranno rimpiazzati da candidati di sinistra non eletti. Clamorose le solenni trombature (tutte a destra ovviamente) che annoverano nomi illustri come: Stefano Foglino, Alessio Abbinante, Cherima Fteita Firial – ex assessora, nella foto sopra con Giorgia Meloni -, Vanessa Bucolo candidata di grandi potenzialità che ha sbagliato totalmente la campagna elettorale stando a sentire cattivi consiglieri, Vittoria Poggio, Cristina Antoni già presidente di Costruire Insieme, Paola Cosola, Maria Iurato, Evaldo Pavanello, Claudio Prigione, il mitico factotum Carmine Passalacqua (nella foto sopra di lato), l’ex assessore Paolo Borasio, Silvia Straneo, Elisabetta Onetti e l’ex vicesindaco Franco Trussi (nella foto a lato).

Pazienza, sarà per la prossima.