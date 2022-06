Grigi: in attesa di un nuovo proprietario cosa succede qui da noi?

Due parole sull’evoluzione della situazione in casa mandrogna, condita da qualche gustoso retroscena raccolto da addetti ai lavori di altri club.

Di Masi ha convocato il DS in carica, Fabio Artico, per predisporre la cessione (senza incentivi all’esodo, stavolta) dei 17 calciatori sotto contratto e di relazionarsi con l’allenatore per prepararsi il raduno d’inizio preparazione. In soldoni: visto che il nostro attuale DS non è stato vittima (purtroppo per noi) di un improbabile attacco di amor proprio o aggredito da una professionalità a lui totalmente estranea adesso, per guadagnarsi il “misero” stipendio che gli passa la società, dovrà fare il becchino di quel che resta di un organico sua diletta creatura. Come si dice: “fa’ e disfà l’è tut un lavurà” e Artico, che fin qui si era rivelato poco avvezzo al lavoro, è chiamato a fare una cosa per la quale non sembra proprio tagliato: muovere il culo. Al contrario del DS mister Longo, che invece non sa cosa sia la pigrizia, pare si dia un gran daffare per cercare una sistemazione a lui consona, prima in B e poi, a caduta, in C. Ma anche lì le panchine che potevano fare al caso suo sono state occupate. A sorpresa è tornata contendibile Padova ma l’ingaggio proposto dai dirigenti veneti, si dice, sia sì e no un terzo del suo attuale stipendio (in pratica quanto percepisce oggi il suo secondo ad Alessandria) per cui non se n’è fatto nulla. Adesso la situazione contrattuale si fa davvero complicata per il nostro mister. Sotto contratto con i Grigi infatti se cominciasse la stagione ufficiale sulla panca mandrogna fino a fine stagione non potrebbe rispondere a un’eventuale chiamata interessante dal punto di vista tecnico e economico che gli potrebbe arrivare a stagione in corso, per cui o si dimette ora oppure dovrà fare di necessità virtù, sposare un progetto tecnico al ribasso (eufemismo) anche per salvare il culo al suo staff e subire una possibile dolorosa battuta d’arresto di carriera. Situazione simile a quella già vista ai tempi di Sarri il quale, benché sotto contratto con i Grigi, era “scappato” a Sorrento contribuendo poi il fallimento tecnico e finanziario della gloriosa società campana. I 17 calciatori grigi sotto contratto e in lista di trasferimento non sono tutti sullo stesso piano. Alcuni di essi hanno mercato e quindi i loro procuratori faranno il lavoro di smobilitazione che dovrebbe fare il nostro DS. Per la precisione fra questi ultimi ci sarebbero anche Prestia e Chiarello i quali non sono stati ingaggiati durante la gestione sportiva di Artico. Per la qual ragione la riuscita del lavoro del DS sarà pure la riprova di quanto ha combinato il DS durante i mercati precedenti. Se il Bomberone ha lavorato bene sarà per lui una passeggiata di salute piazzare i 17 calciatori sotto contratto. Se invece, come temiamo, in queste tre stagioni ha fatto minchiate a catena allora per lui svuotare il magazzeno sarà come scalare il Monte Rosa calzando delle infradito. “È finita l’abbondanza, per Borio Reddito di Cittadinanza”: così letteralmente un capo Ultras, stavolta poeta e pure spiritoso (ma le maiuscole d’obbligo le abbiamo aggiunte noi e la licenza poetica nulla ha a che vedere con gli errori di scrittura) scrive su FB. Tutto ciò fa il paio con un accorato appello di un altro capo ultras (tra l’altro rispettivamente supporter dei due diversi candidati sindaci al ballottaggio) che intima agli attuali collaboratori mandrogni operanti nell’Alessandria Calcio di dimettersi. Bravo il primo per aver capito tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni. Se non fosse per un particolare. Borio, l’oggetto del suo sfottò (non parliamo di invidia perché non ci sembra il tipo), è il Direttore Commerciale della Società da 2 lustri. Aldilà dei successi e dei rovesci sportivi (quelli sarebbero a regola da appoggiare ai dirigenti che hanno avuto e hanno ruoli apicali nel settore tecnico e direzione sportiva) una cosa ci pare innegabile: il brand del nostro club, con la “cura Borio”, ha marciato verso l’alto con gli stivali delle Sette Leghe, favorendo così una raccolta copiosa e variegata di sponsor. Inoltre, e il nostro capo popolo dovrebbe tenerne conto, aver lanciato il merchandising, come ha fatto il Direttore Commerciale del Club, ha portato vantaggi anche a certi club di tifosi della Nord i quali hanno messo in piedi un commercio parallelo di maglie e altri gadget ispirati alle gesta dei Grigi, talvolta in aperta concorrenza con il legittimo proprietario dei diritti d’immagine.

Quanto invece al consiglio perentorio dell’altro ultras rivolto ai collaboratori alessandrini della società per lui una domandina facile facile: a che titolo e dall’alto di quale autorevolezza questo signore decide chi sono e come si dovrebbero comportare i tifosi grigi? Perché invece non si auto analizza, non valuta i suoi comportamenti complessivi e il suo modo di essere tifoso? Lo avesse fatto in passato, o l’avesse fatto almeno adesso, godrebbe forse di una credibilità diversa, pensiamo. Ma tant’è: “Io so’ io e non voi siete un cazzo…”: peccato che, del Marchese Del Grillo, gli manchi l’aplomb e la simpatia.