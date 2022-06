Bertero torna in sella col sindaco Rapetti

Acqui Terme – La nuova giunta si insedierà in occasione del primo Consiglio comunale, tra una ventina di giorni. I nomi degli assessori sono ancora ignoti. Stando alle prime indiscrezioni tra i nomi che torneranno a contare a Palazzo Levi ci sarà quello di Enrico Bertero, ex primo cittadino, Forza Italia, partito che ha lasciato per seguire Rapetti nella corsa come candidato civico, già suo vice nella passata consiliatura. È stato il candidato più votato in assoluto, con 217 preferenze, e per lui si profila un ruolo di prestigio: c’è chi lo indica come vicesindaco, chi sulla sedia di presidente del Consiglio comunale. Ieri il nuovo sindaco Danilo Rapetti si è concesso qualche ora di relax al mare, ma da oggi fino alla nomina della giunta dovrà mettersi al lavoro da solo per riallacciare i fili con uffici e funzionari, a dieci anni dalla fine del suo secondo mandato nel 2012. I problemi che lo attendono sono tanti e di difficile soluzione.