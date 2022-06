Logistica del Basso Piemonte: più spazio agli interporti nel Pnrr

Alessandria (Matteo dell’Antico – La Stampa) – Senza infrastrutture non c’è sviluppo. E senza la creazione di nuove reti ferroviarie l’economia italiana non ha margini di sviluppo.

“Abbiamo bisogno come il pane di grandi opere e soprattutto di trasferire su ferrovia le merci che ancora oggi viaggiano, con fatica, su strada”, sottolinea Marcello Mariani (nella foto), segretario generale di Uir (Unione interporti riuniti), l’associazione nazionale di categoria che riunisce e rappresenta gli interporti italiani e la loro rete di infrastrutture a servizio della logistica integrata e della intermodalità.

La vostra associazione crede che il Pnrr possa davvero risolvere i problemi logistici del nostro Paese?

Fino a questo momento c’è stata molta attenzione al sistema portuale e meno agli interporti. Ci auguriamo che questa situazione possa cambiare perchè il Pnrr rappresenta una grande opportunità e da parte nostra ci siamo già mossi.

In che modo?

Attraverso il Fondo complementare al Pnrr, che ha una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro, abbiamo presentato piani per chiedere l’acquisto di mezzi di sollevamento per i nostri terminal.

In Italia ancora troppa merce viaggia sulla rete autostradale. Per quale motivo non si riesce a invertire questa tendenza e trasferire i carichi su ferro?

Per il semplice fatto che sino ad ora, nel nostro Paese, non sono stati fatti i necessari investimenti in ambito infrastrutturale. Potenziare la rete ferroviaria a partire dal sistema degli interporti deve essere la priorità del nostro sistema produttivo. Le autostrade italiane sono al collasso, piene di Tir in coda che non riescono a consegnare nei tempi previsti le merce. I danni sono evidenti, per tutti.

Siamo ancora molto indietro rispetto ai nostri competitor del Nord Europa?

Gli interporti della rete Uir rappresentano gli strumenti che permettono ai porti di collegarsi alle zone produttive nazionali con modalità sostenibili di trasporto, fattore che vede purtroppo i nostri porti in difficoltà rispetto ai competitor europei. Solo un’azione coordinata di porti e interporti potrà quindi permettere alle nostre infrastrutture il tanto agognato recupero di traffico rispetto al Nord Europa. Una delle sfide dell’intermodalità nazionale in termini ambientali si concretizza quindi nel cercare di portare i nostri porti a collegarsi alle zone produttive non solo via camion, come avviene troppo spesso oggi, ma aumentando la quota ndi traffico ferroviario.

In Italia è necessario realizzare nuovi interporti?

Ce n’è un numero che possiamo considerare sufficiente in Nord Italia mentre, basta guardare la cartina geografica, ci sono pochi interporti nel Centro-Sud soprattutto per gestire le grandi navi portacontainer.