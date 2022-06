De Profundis per la Pernigotti

Novi Ligure (Franco Traverso) – Carlevaro & Cattaneo, una delle principali aziende produttrici di riduttori di velocità sderenata negli anni settanta; Zavaglia, una delle più importanti aziende produttrici di forme per scarpe d’Italia, sderenata negli anni settanta; Catariflex, produttrice di vetri curvi e di parabrezza per automobile, sderenata degli anni settanta; Fulgens, una delle cinque fabbriche di lampadine, chiusa negli anni sessanta; Zeta, una delle principali aziende odontotecniche d’Italia, chiusa a metà anni ottanta. Potrei continuare per altrettante aziende ma non gliela faccio. Ora recitiamo il de profundis nientemeno che della Pernigotti 1860. Che fosse in agonia lo sapevamo tutti, ma ora – come abbiamo tristemente previsto noi in beata solitudine già tre anni fa – è morta. Qualcuno parla di “flebili speranze dei 56 dipendenti della Pernigotti di Novi, per i quali domani scade la cassa integrazione. Poi, saranno tutti in ferie senza averle maturate”. La decisione è stata resa nota dalla stessa proprietà turca in bacheca. Produzione ferma, stabilimento morto, dipendenti in mezzo a una strada. E poi secondo alcuni sindacalisti i reietti siamo noi di Alessandria Oggi che scriviamo sempre la verità. Ma vergognatevi e andate a lavorare invece di continuare il vostro bla bla intorno ai tavoli per trattative inutili. In settant’anni di bolscevismo voi trinariciuti, per revanscismi ideologici, siete riusciti a demolire un gioiello di città. Vergogna.