Ferrovie: pendolari lasciati a piedi in mezzo ai binari

Acqui Terme – Non c’è limite al peggio, e stavolta s’è passato quel limite. Ieri mattina sulla linea ferroviaria Acqui Terme – Genova è successo che, verso le 6:15, si è verificato un guasto a uno scambio e la circolazione è andata in tilt, con sei corse coinvolte in piena ora di punta. I treni 12133 (delle 5:15, Acqui-Brignole) e il 12116 Principe-Acqui delle 7:14 sono stati cancellati tra Borzoli e Genova. Il 12114 delle 6:07 Principe-Acqui è ripartito da Sampierdarena con 110 minuti di ritardo e altri tre treni hanno accumulato ritardi da 30 a 70 minuti. I viaggiatori sono scesi dal treno, qualcuno ha preso un minibus, altri hanno fatto l’autostop. No comment.

Foto: La Stampa