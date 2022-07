Grigi: ma dentro la Coppa del Nonno ci trovo davvero il nonno?

Venerdì 1° Luglio, di buon mattino leggiamo le elucubrazioni di Penna Scadente e rimaniamo sorpresi. Ebbene sì, dopo tanti anni passati a leggere Penna Scadente (fa parte del nostro mestiere) con le sue bugie, i suoi proverbiali saccheggi dei pezzi altrui mai citati, i suoi reportage di gare mai disputate, quel suo rincorrere schizofrenico le notizie a qualunque costo, i suoi svarioni di grammatica e sintassi, la sua deontologia professionale da operetta lo ammettiamo: alla nostra non più tenera età questo personaggio da fumetto giapponese di quint’ordine ci sorprende ancora. Cosa c’era scritto stamattina di così inquietante dunque? Penna Scadente ci informa che, nell’ordine:

La chiusura della trattativa di cessione dell’Alessandria è allo sprint finale e la prossima settimana ci sarà l’annuncio. I nuovi proprietari sarebbero un gruppo di imprenditori che comprenderebbe pure Damilano (mica il Grande Capo si può rimangiare l’aver sostenuto a piè sospinto che il titolare di Valmora acquisti i Grigi? Certo che no per cui prevede un gruppo in cui ci mette dentro anche lui…) Tutta questa storia è una balla gigantesca per la quale non c’è una riprova verificata neppure a pagarla. Poi, Penna Scadente Senza Vergogna, ci fa sapere che l’idea di mettere in vendita i 17 calciatori mandrogni senza contratto sarebbe stata di questo fantomatico gruppo di nuovi proprietari composto da chi non si sa. Di Masi, da bravo scolaretto, starebbe eseguendo alla lettera i diktat di costoro. Ce lo vedete il buon Luca prendere ordini come un maggiordomo avellinese da chicchessia? In realtà Di Masi, mica tanto tempo fa, aveva pubblicamente dichiarato che intendeva liberarsi di tutti i giocatori contrattizzati e sta cercando di farlo. Quindi anche questo scoop è una “cagata pazzesca” di fantozziana memoria. Longo, almeno secondo Penna Cadente ormai Delirante (gli ultimi rovesci professionali e personali lasciano il segno, eh?), se arrivasse il Settimo Cavalleggeri portando tanti soldi e un programma ambizioso, potrebbe far valere l’anno di contratto in essere con L’Alessandria. Anche questa è una bugia: Il Mister ha già dichiarato pubblicamente che intende continuare ad allenare qui. Se poi volete sapere il perché magari fra un po’ ve lo diremo e non sarà probabilmente per così nobili intenti bensì perché ha capito che stavolta sarà indispensabile, per sé e il suo staff, far di necessità virtù. Questa è la terza bugia, e facile da smascherare. Per sciogliere nodo gordiano Artico (il DS ha ancora due anni di contratto e i suoi destini sono legati a filo doppio con quelli del Grande capo, se non l’aveste ancora capito) Penna Scadente ha parlato di una soluzione (falsa naturalmente): Di Masi avrebbe individuato un DS-ombra che si occuperebbe del mercato in uscita mandando il buon Fabione dietro la lavagna. Ovvio che una novità del genere non è farina del sacco di Penna Cadente bensì un’indiscrezione pubblicata ieri dal giornale on line Tutto C a firma di Schira, cronista sempre ben informato. Tutto C è un media che il Grande Capo considera come pascolo personale per il proprio mustang al punto che, senza citare mai la fonte, si è spesso avventurata in spregevoli “copia-incolla” saccheggiando senza vergogna quel sito di articoli, interviste e notizie in esclusiva senza mai citare la fonte. E, non contenta, Penna Scadente ha messo l’imprimatur sullo scoop di Schira “rivelando” chi sarebbe il nuovo DS ombra: Cerri, il Responsabile del Settore Giovanile dei Grigi fino a ieri (il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato). Quindi ‘sta qui vorrebbe farci credere che Di Masi sia talmente sprovveduto da disinnescare Artico, DS ufficiale dell’Alessandria Calcio, per dedicare a operazioni di mercato un suo ex dipendente senza neppure rinnovargli il contratto? E meno male che questa dispensatrice di minchiate non abbia tentato di farci credere pure che questo Mister X potrebbe essere Magalini, ex DS mandrogno accasato da pochi giorni a Catanzaro, come riportato da tanti su FB. E pensare che, prima di scrivere una minchiata, se il nostro campione di critica sportiva mandrogna avesse fatto una telefonata, avrebbe scoperto che il buon Cerri è in vacanza, quindi indisponibile per qualsivoglia “missione impossibile”. Quindi anche il punto D è un’antologia di puttanate senza pari e l’unica mezza verità che contiene, se sarà confermata dai fatti, è stata rapinata con destrezza a un altro giornale e a un altro giornalista.

Adesso vi aggiorniamo sulle poche novità in casa mandrogna. I giocatori a libro paga in vendita si sono appellati ai loro procuratori per trovare una squadra nella quale poter giocare la prossima stagione considerando Artico (e così la pensa pure il loro datore di lavoro) incapace di portare a termine qualunque operazione di cessione, neppure quelle che si “fanno da sole”. Chiarello, senza dir niente a nessuno, si è accasato con un biennale a Cesena. Inoltre sono rientrati dai prestiti tre ragazzotti di cui due, si dice, impresentabili in C, che hanno militato in Serie D e hanno firmato un contratto biennale al minimo di stipendio. Quanto alla chiusura delle trattative di vendita del club non si hanno notizie di nessun tenore e, secondo noi, di tempo ce ne vorrà ancora un bel po’ prima di vedere la fine della vicenda. I tifosi si mettano pure l’animo in pace (e le lenzuola le rimettano nel lettone e non appesi ai muri della città) che di progetto tecnico non se ne parlerà per un po’ , nonostante le balle che vi propina il vostro addetto stampa. Ormai dovreste aver realizzato pure voi che Penna Scadente scriverà una cosa esatta quando dentro la Coppa del Nonno ci troverete davvero vostro nonno.