Tirelli e Orsini a confronto sulle Vie della Fede

Alessandria – Dopo un’assenza di 5 anni, torna a parlare in Alessandria il nostro Fabio Tirelli (nella foto), psicoterapeuta, scrittore e animatore di Bottega Ferrari. Spazio Idea associazione culturale molto nota in città per il suo impegno sociale e la riapertura di San Giacomo della Vittoria, storica chiesa alessandrina, lo ospiterà domani, sabato 2 luglio alle 17,30, proprio in San Giacomo, in un interessante confronto col Prof Luciano Orsini, teologò e delegato vescovile, con cui il professor Tirelli già si confrontò per analizzare il rapporto fra preghiera, fede, terapia analitica e scienza. Il tema sarà il pellegrinaggio o il viaggio nelle sue infinite declinazioni antropologiche. Modererà Albino Neri.