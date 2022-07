Disatro Ferrovie: pendolari in rivolta

Acqui Terme – Stavolta i pendolari acquesi sembrano fare sul serio. In questi giorni, a causa degli eterni e numerosi disservizi delle Ferrovie, la pazienza di chi usa il treno per recarsi sul posto di lavoro è venuta meno. A muoversi il comitato dei pendolari che in una nota scrive: “Non possiamo continuare a essere ostaggio di Trenitalia. Così ogni giorno ci vengono rubate preziose ore di vita. Invitiamo tutti i viaggiatori a presentare un reclamo, è l’unico modo che abbiamo per farci sentire”. Il riferimento è alla linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova che a due giorni dal caos di mercoledì ieri mattina non era ancora agibile per l’ennesimo guasto al quadrivio Torbella, una delle intersezioni principali del nodo di Genova, non lontano dalla stazione di Sampierdarena. I treni coinvolti sono stati tre, in entrambe le direzioni, e con ritardi tra la mezzora e i tre quarti d’ora. Ieri dal comitato pendolari è partito l’appello ai viaggiatori per tempestare Trenitalia di reclami, mentre i portavoce si muoveranno coi sindaci del territorio servito dalla linea, in particolare quello di Ovada, per sollecitare una lettera di segnalazione alle Ferrovie dello Stato.