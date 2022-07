Duello rusticano in latteria: uno al pronto soccorso, l’altro è stato denunciato

Alessandria – Il barista ha fatto da paciere fra due clienti che sono venuti alle mani probabilmente a causa di problemi di vicinato quando uno ha tirato fuori il coltello puntandolo alla gola dell’altro. Entrambi sono residenti al quartiere del Cristo. Tutto è accaduto ieri pomeriggio In un Bar Latteria di Via Maggioli quando è entrato un cliente mentre nel negozio un altro avventore stava effettuando acquisti. Improvvisamente, alla vista dell’altro, l’avventore che era già nel bar ha iniziato ad inveire contro di lui ed è scoppiata una lite furibonda fra i due. A un certo punto è spuntato un coltello estratto dal cliente che era già nel locale per cui il barista s’è precipitato per separare i due che si conoscono e abitano entrambi nel quartiere. A causa della coltellata il secondo cliente, che ha 57 anni, è stato leggermente ferito per cui è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’aggressore.