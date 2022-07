Espropriati centinaia di proprietari dei terreni su cui sorgerà il secondo lotto della recinzione anti peste suina

Ponzone – Sono partiti gli espropri nei confronti delle centinaia di proprietari dei terreni su i quali sarà realizzata la rete anti peste suina per il tratto che va dalla località Abasse per poi scendere verso i comuni di Cavatore e Acqui Terme lungo il percorso della Provinciale 210. Questo secondo lotto fa seguito al precedente iniziato il 1° giugno scorso che va da Piancastagna a Cassinelle e Molare. Si calcola che siano una ventina i chilometri interessati da questa seconda fase dei lavori che andranno ad attraversare il comune di Ponzone. Nelle ultime settimane diversi proprietari dei terreni coinvolti si sono recati in Comune per prendere visione delle mappe catastali. Non si conosce ancora la data di inizio lavori.