Gettati oltre 200.000 litri di acqua per domare l’ennesimo incendio al campo nomadi

Asti – I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai del gigantesco incendio divampato questa notte e per l’ennesima volta al Campo Nomadi di Via Guerra. Sono ancora sul posto con diverse squadre. Le operazioni andranno avanti verosimilmente per tutto il giorno. Le fiamme si sono sviluppate verso le 2:30 di stanotte e hanno interessato mucchi di immondizia e materiale di scarto. Le squadre sono ancora sul posto per avere ragione delle fiamme. L’aria questa notte era irrespirabile e il solito denso fumo nero aveva investito numerose vie della città. Sul posto anche le Volanti della questura e la Vedetta. Per avere ragione delle fiamme i pompieri hanno gettato oltre 200.000 litri d’acqua.