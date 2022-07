Ladro acrobata entra di notte nell’ufficio del sindaco dopo aver sfondato una finestra

Casale Monferrato – La vicenda risale alla notte fra mercoledì 29 e giovedì 30 giugno ma è stata resa noto solo stamane. Quella notte un ladro acrobata già noto alle forze dell’ordine dopo aver scalato il muro esterno che da in Via Mameli del Municipio di Casale Monferrato, giunto al primo piano ha sfondato il vetro di una finestra dell’ufficio del sindaco Federico Riboldi. Una volta dentro s’è messo a cercare qualche documento che lo riguardava, o anche solo del denaro, mettendo a soqquadro l’ufficio. Ricerca vana dato che, a parte il disordine generale, l’indomani mattina gli addetti alle pulizie a parte il disordine, hanno accertato che non mancava niente. Dato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia che hanno subito iniziato le indagini visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza. È stato così possibile identificare l’autore del tentato furto che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un italiano residente in città già noto alle forze dell’ordine per altri episodi simili.