Luciano Orsini in rappresentanza della Curia parla e se ne va, lasciando Fabio Tirelli da solo a spiegare la Fede

Alessandria – Nonostante tutto, grande successo di pubblico sabato pomeriggio nella chiesa di San Giacomo della Vittoria che aveva come relatori Luciano Orsini (nella foto) della Curia di Alessandria e il professor Fabio Tirelli, psicoterapeuta e raffinato esoterista laico. Nonostante tutto in quanto c’è stato un colpo di scena: prima che iniziasse a parlare Tirelli, Luciano Orsini che aveva esordito, terminato il suo intervento, per un “impegno improrogabile” se n’è andato, anche se il numeroso pubblico è rimasto decretando un importante successo alla Conferenza in San Giacomo della Vittoria di sabato scorso su “Pellegrinaggio fra Fede e Terapia” organizzata dall’Associazione Spazio Idea. Alla fine sul tema ha parlato solo Tirelli, psicoterapeuta e scrittore, che tornava al suo pubblico alessandrino. Moltissimi e complessi i temi toccati, tutti incentrati sul tema del viaggio, in senso cristiano ma anche esoterico e psicoanalitico. Particolare interesse fra il pubblico ha destato il riferimento ad Alessandria, città templare (i Templari parteciparono alla difesa di Gerusalemme, veri e propri viandanti e pellegrini, ma anche cavalieri in nome del Papa a cui avevano giurato fedeltà). Secondo l’oratore Alessandria fu fondata (anche) dai Templari (che nel 1168 erano costituiti da solo 50 anni) a difesa del Papato e contro il Germanico Barbarossa (non sarà la prima né l’ultima volta ) invasore. Un segno di questa presenza sembra (il condizionale è d’obbligo ) la forte presenza di Arabi ed Ebrei che, quest’ultimi, sempre accompagnavano i Templari come classe d’opere e di milizia. Ciò, secondo Tirelli, è dimostrato dalla presenza nelle nostre zone d’una deriva genetica che è caratterizzata da parecchi talassemici non manifesti, portatori sani, in una zona in cui questo non dovrebbe essere possibile, essendo appunto la talassemia malattia mediterranea e medio orientale. Temi affascinanti che intrecciano le migrazioni e la nostra storia e che ci auguriamo siano sviluppati ulteriormente, da Tirelli e magari da qualche Templare.