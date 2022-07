Calvario Pernigotti: ennesimo incontro in streaming con Mise

Novi Ligure – Dopo aver negato la cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi ai 56 dipendenti rimasti, richiesta dalla Pernigotti dopo la fine della cassa per ristrutturazione scaduta il 30 giugno, per domani alle 9,30 il Mise ha convocato le parti interessate alla vicenda della Pernigotti in collegamento video. Restano molte perplessità in quanto siamo in totale assenza d’un piano industriale da parte della proprietà turca. Intanto tutti i lavoratori sono stati messi in ferie anche perché la fabbrica è ferma da mesi. La convocazione da parte del Mise è stata resa nota all’ex sindaco di Novi Ligure, Pierpaolo Cabella, con un post su Facebook nel quale annunciava di aver scritto a Luca Annibaletti coordinatore della nuova Struttura per le crisi di impresa del Mise.