Elezioni: come al solito ad “Acqui ex Terme” sono in ritardo

Acqui Terme (Anna Briano) – Sono in ritardo ad Acqui. Lo dice la lentezza con la quale da Palazzo Levi si devono ancora sciogliere le riserve sulla squadra che amministrerà la città per i prossimi cinque anni. Danilo Rapetti, essendo acquese doc, è lento, nonostante che la città stia implodendo dopo il crac dell’azienda termale (l’unica rimasta) sulla quale, praticamente, si reggeva tutta l’economia della zona. Mentre ad Alessandria, che è cinque volte Acqui, è già tutto deciso, a quasi dieci giorni dal ballottaggio i comodi termali fanno come a Napoli, aspettano. Per questo motivo, forse, la città è fallita, mentre gli acquesi continuano a fare la passeggiata in centro facendo finta di niente. Ma la storia non aspetta nessuno, neanche se è di Acqui, e chi cade deve rialzarsi subito per non essere travolto dall’ineluttabile destino. Gli è che solo Ieri, nel suo ufficio, il sindaco eletto Danilo Rapetti ha avviato le consultazioni con le liste che l’hanno sostenuto, per iniziare a comporre la lista dei nomi dei futuri assessori, mentre Enrico Bertero, l’ex sindaco che ha raccolto il maggior numero di preferenze in questa tornata elettorale, pare destinato al ruolo di presidente del consiglio comunale. Verso il posto di vicesindaco c’è invece chi indica Michele Gallizzi, storico esponente della sinistra di Acqui che, in questo giro, ha spiazzato tutti correndo con Rapetti, storico esponente del centro destra da cui ha pescato i voti.

Non c’è niente da fare, siamo ad Acqui… Ex Terme.