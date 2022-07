Eterni cantieri in A26: operaio centrato da un’auto, grave in rianimazione

Castellazzo Bormida – Sta lottando tra la vita e la morte un operaio della Società Autostrade Spa che, mentre stava lavorando in un cantiere nella zona di Castellazzo Bormida, è stato investito in pieno da un’auto in transito. Subito c’è stato un tamponamento per fortuna senza vittime mentre sul luogo è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco di Alessandria ed un’autoambulanza attrezza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito prima di essere trasportato all’ospedale di Alessandria con l’Elisoccorso.