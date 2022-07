Per il nubifragio scoperchiata la chiesa di Spigno Monferrato

Alessandria – Danni in tutta la provincia a causa del nubifragio di ieri pomeriggio. Per il vento a 117 all’ora è volato via metà tetto della chiesa di Montaldo di Spigno Monferrato (nella foto). I danni sono ingenti anche se gli affreschi interno non sono stati danneggiati. La chiesa danneggiata a Spigno era aperta al pubblico ma vuota nel momento in cui il tetto è crollato. Sono già iniziati i lavori di rimessa in pristino del prezioso edificio sacro da parte della parrocchia e di molti volontari già all’opera da ieri sera. Il nubifragio di ieri ha colpito tutta la nostra provincia. Danni e black out elettrici a Ovada e Gavi. La stazione meteo sul Monte Giarolo, in alta Valle Curone, ha registrato raffiche di vento fino a 120 chilometri orari mentre sulle colline alessandrine il vento ha toccato il picco di 80 chilometri orari. Per questi motivi la Protezione civile ha diramato un avviso per limitare gli spostamenti. Su molte strade sono caduti alberi e rami. Ad Alessandria la caduta di una pianta lungo la Provinciale 10, tra il capoluogo di provincia e il sobborgo di Spinetta Marengo, ha parzialmente interrotto la carreggiata con disagi al traffico e alla circolazione. Ad Acqui Terme divelti alberi e segnali stradali. Piante abbattute, tegole sollevate dai tetti e una strada bloccata per un albero anche a Novi Ligure. Problemi pure a Tortona per rami caduti e sottopassi. Pali pericolanti nella bassa Valle Scrivia.