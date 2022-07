Primo caso in Liguria di Vaiolo delle scimmie

Albisola – Nel laboratorio regionale di Igiene che ha sede al Monoblocco del San Martino di Genova diretto dal professor Giancarlo Icardi, referente unico in Liguria dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato scoperto il primo caso di Vaiolo delle scimmie, contratto da un uomo di 36 anni residente ad Albisola, durante un viaggio ai Caraibi, un uomo di 36 anni. Le sue condizioni sono buone. Ha qualche linea di febbre e presenta vesciche a mani e piedi ed è stato posto in isolamento presso il suo domicilio, come prevedono le direttive ministeriali. Si era presentato venerdì al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona dopo che gli erano comparse alcune vesciche sulle braccia e in altre parti del corpo, oltre a sintomi che potevano essere ricondotti a questo virus.