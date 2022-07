Calcio Casale Fbc: confermato anche Salvatore D’Ancora

Casale Monferrato (da Redazione On Line Casale Fbc) – Ancora una conferma per il Casale Fbc. Il club del presidente Simone Servetti ha infatti annunciato che il centrocampista Salvatore D’Ancora resta in nerostellato anche per la stagione 2022-23. La scorsa stagione tra campionato e play off, D’Ancora ha disputato con il Casale ventun partite siglando cinque gol. Il centrocampista campano si è imposto sin da subito come componente fondamentale sia sul campo che nello spogliatoio. Per questo motivo il club nerostellato ha voluto fortemente trattenerlo per affrontare al meglio la prossima stagione.