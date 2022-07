Incidente mortale sulla A21: muore carbonizzato un camionista, ustionato un vigile del fuoco

Lungavilla – È di un morto e due feriti, di cui uno grave, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio verso le cinque sulla A21, in località Lungavilla a 25 chilometri da Tortona. Si è trattato di un tamponamento fra tre camion sull’autostrada, tra i caselli di Casteggio e Voghera, in direzione Piacenza. Dopo l’impatto uno dei camion coinvolti ha preso fuoco poiché il carico di rotoli d’acciaio è finito con violenza contro la cabina di guida tranciando i manicotti di alimentazione carburante per cui è scoppiato un incendio che ha causato il decesso del camionista imprigionato nel posto guida e morto carbonizzato. Rintracciato stamane il secondo camionista ferito ma in discrete condizioni fisiche. Almeno due i feriti, uno dei quali è un vigile del fuoco rimasto ustionato al volto e a un braccio. Sul posto l’elicottero del 112, l’elisoccorso del 118, Polstrada, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Il pompiere ustionato è stato trasportato all’ospedale di Pavia con l’elisoccorso. L’incidente ha reso necessaria la chiusura dell’autostrada e dopo che sono stati rimossi i tre mezzi coinvolti, stamane verso le 9 è stato riaperto al traffico anche il tratto autostradale tra i caselli di Voghera e Casteggio in direzione Piacenza. Ieri sera infatti era stata riaperta la carreggiata verso Torino.