Moto contro motocarro: muore motociclista di 42 anni

Agliano – Stamane verso le 10 si è verificato un mortale incidente stradale tra una moto e un motocarro che è costato la vita al centauro, un uomo di 42 anni residente a Castagnole Lanze che, con la sua Aprilia di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, andava a sbattere contro un motocarro. A causa del forte impatto, il motociclista, dipendente di una ditta che si occupa di macchine agricole, riportava gravissime ferite per cui, nonostante i soccorsi immediati del personale del 118 intervenuti sul posto, è morto quasi subito. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare.