Pernigotti: mamma li turchi!

Novi Ligure – Ennesima presa per i fondelli da parte dei turchi della Toksoz che, in videoconferenza al Mise (ma a Roma sono scemi o li fanno?) per la vertenza Pernigotti, rappresentata dal giovane Ahmet Toksoz (nella foto) e dal nuovo amministratore delegato Gokhan Inceoglu (in carica da aprile), ha confermato l’interruzione delle trattative coi potenziali partner e ha fatto sapere che procederà al rilancio di marchio e stabilimento con risorse proprie. Naturalmente non ci crede nessuno. Perfino i sindacati sono scettici, visto che i tempi sono strettissimi, la fabbrica è ferma e la rete vendita è stata smantellata. Fumo negli occhi per ottenere il rinnovo della cassa integrazione, scaduta il 30 giugno? Si vedrà.