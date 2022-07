Torino (Ansa) – Si è sposato nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin di vita dopo un infarto. Proprio durante la cerimonia (nella foto), intubato e con un bouquet per lei composto da tappini di provette del sangue, è arrivata la disponibilità di un cuore per il trapianto, eseguito la notte stessa. Ora sta bene.