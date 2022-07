Grigi: vai avanti tu che a me vien da ridere

Quasi 5.000 lettori certificati per il mio ultimo articolo. Attenzione: i numeri si contano ma si pesano anche.

Il difficile arriva adesso ma noi tiriamo diritto nella speranza che in questa città torni di moda leggere la verità e non le balle confezionate in serie in quantità industriale, che faranno pure piacere ai soliti gonzi, salvo poi incazzarsi quando si rendono conto di cos’hanno letto veramente. Balle, solo balle. Balle in quanto prendono spunto da fatti distorti, care a un conformismo desolante e provinciale, come quello che c’è qui da noi che inorridiamo ipocritamente quando ci si accorge che il re è nudo. Alcuni membri di questa consorteria si sono macchiati di colpe imperdonabili, piegate a certi miserrimi interessi personali. Ma, e questo vale per “l’amichetteria” riunita, riempirsi la bocca o sprecare inchiostro usando biecamente pomposi paroloni come “onore”, “rispetto”, “cuore”, “passione”, “dignità” e paccottiglia simile in supporto a una verità diversa da quella vera, “costruita in laboratorio” è ridicolo e penoso.

Noi di Alessandria Oggi, la verità la cerchiamo e non la usiamo per far credere che le balene volano, per cui quando scriviamo ci riferiamo sempre a prove provate, circostanziate, verificate e inconfutabili, non essendo miserabili pennivendoli.

Si possono poi condividere o no certe analisi che sono nostre, frutto del nostro libero pensiero, ma sono altro rispetto alla cronaca e noi questo aspetto lo specifichiamo sempre.

Una cosa è certa: non vorremmo essere al posto di chi ha imperversato per anni qui da noi, rilasciato patenti a questo o a quello, stroncato carriere e famiglie, elogiato gentaglia che non si merita niente.

Ultimo recente esempio?

La settimana scorsa qualcuno ruba un’indiscrezione al sito Tutto C (naturalmente senza citare la fonte) secondo cui Di Masi avrebbe assunto un DS ombra al posto di quello ufficiale per fargli fare mercato. Non contento questo miserabile pennivendolo comunica di aver individuato pure il personaggio utilizzato dalla società per questo ruolo inedito.

L’allusione è a Massimo Cerri, già Responsabile del Settore Giovanile dei Grigi. Basterebbe una telefonata per capire che dietro questa ipotetica controfigura di DS non ci può essere lui. Così, ancora una volta, insopportabilmente, il povero lettore del solito foglio è convinto che il pennivendolo di turno abbia fatto lo scoop del doppio DS svelandone persino l’identità. Tutto questo è costato “solo” la delegittimazione del suo sodale nonché ben noto informatore. A dimostrazione che – come al solito – avevamo ragione noi, tre giorni dopo, al buon Cerri convocato in sede, comunicano che il suo contratto di Responsabile del Settore Giovanile non sarà rinnovato. Et voilà, le bugie hanno le gambe corte ma su quelle gambette marcia da sempre certa stampa d’accatto, e il povero Cerri, entrato in conclave papa in pectore, ne esce sagrestano con le pive nel sacco.

Sull’opportunità della scelta societaria ci sarebbe da dire, ma con quale faccia e con quali motivazioni Penna Cadente (ma che scuole ha fatto, che professori ha avuto?) si scuserà coi suoi lettori, coi tifosi alessandrini, coi suoi amati Ultras e, soprattutto, cosa dirà ai tre professionisti finiti per colpa sua in una “mmmerda da cinema”?

Semplice, come al solito farà finta di non aver mai detto e scritto niente. “Capitto mi hai”?

Ecco come è facile costruire una verità parallela e, grazie a quella, tirare avanti convinti di farla franca.

Alt! Ora ci siamo noi di Alessandria Oggi, che siamo bravi, sappiamo scrivere, scriviamo ciò che è e non ciò che sembra, e scopriamo le balle con buona pace di chi le scrive e le racconta. Tutto qui. La musica da qualche tempo qui da noi è cambiata. “C’est magnifique”!

Ma quei pennivendoli, scoperti con le dita nella marmellata, qualcosa devono pur inventarsi per salvare quello straccio di credibilità che noi cattivoni stiamo mandando in frantumi (a loro la fantasia non manca) e non perdere la faccia, e allora si mettono a sputtanarci con basse insinuazioni che evito di riportare per rispetto dei lettori.

Ed ecco che, come per incanto mandrogno, parte la “macchina del fango” pilotata su fb da chi è all’oscuro di tutto e che sarà brutalmente strumentalizzato.

Pare però sia arrivato il redde rationem di questo andazzo sfrontato e menzognero, oltreché diffamatorio per noi.

Tutto ciò – meno che su di noi – ha lasciato il segno, causando lacerazioni devastanti, odi insanabili, diffidenze mai sopite.

Questi stronzi sono riusciti, in anni e anni di balle, ad “avvelenare i pozzi”.

Tutto il calcio cittadino ne soffre e non è detto che riesca a guarire.

Ormai siamo all’ultimo atto d’un regime da basso impero mentre non se ne vede la via d’uscita. Ma Penna Cadente vuole esagerare e ci regala pure una notizia “non notizia”: l’Alessandria Calcio ha pagato gli stipendi!

Ma va?

Di Masi lo sta facendo regolarmente da dieci anni, e non per cedere più agevolmente il club come sostiene il Grande Capo ma perché una proprietà che si rispetti “deve” pagare gli stipendi e gli oneri contributivi, come hanno fatto anche le 100 società di calcio professionistiche italiane (tranne due).

Ma, come se non bastasse – non c’è limite al peggio – Penna Delirante si avventura sul campo minato delle fideiussioni da rilasciare, in occasione dell’iscrizione, a favore del “sistema calcio”, cucinando una sorta di riso e fagioli senza né capo né coda. Così ancora una volta un dato oggettivo e accertato è brutalmente strumentalizzato e incasinato quando si legge di “eventuali sostituzioni”, di garanzie e tante altre belinate, scritte coi piedi, nonché fuori tema.

Se avevamo chiesto per i Grigi “più spettatori e meno tifosi” per Penna Cadente invochiamo: “meno fb e più letture serie”.