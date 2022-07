Alessandria – Ancora un incendio, stavolta al Quartiere Orti, verso le 18:00 in via della Chiatta. Le fiamme sono divampate in un alloggio del secondo piano ma, fortunatamente, non hanno causato vittime, né morti né feriti. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di una squadra del 118. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme verso le otto di sera. Ancora ignote le cause dell’incendio sulle quali indagano gli uomini della Benemerita.