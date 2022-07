La Sanità Piemontese in due anni ha perso la bellezza di 1500 operatori

Torino – Un totale di 1.505 professionisti in meno, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari: oltre 350 operatori persi nel 2020, altri 1.144 nel 2021, questa è la cifra del personale perso per strada dalla sanità pubblica nell’arco degli ultimi anni. Lo ha denunciato il Partito democratico in consiglio regionale. E, mentre la pandemia continua a tenere banco, l’affondo dei dem non è caduto nel vuoto. Cosa sostengono i consiglieri dem Valle, Rossi e Gallo? Che prima e dopo la legislatura Chiamparino, cioè in quelle guidate da Roberto Cota e Alberto Cirio, gli ospedali hanno perso medici, infermieri, oss e amministrativi. Quanto alla stagione Chiamparino, tranne che nel 2014 e nel 2015, i numeri sono positivi. E questo, nonostante il piano di rientro cui era soggetta la Sanità piemontese: partito, anche questo va precisato, sotto la legislatura Cota. Il solo punto in comune fra i tre governi riguarda gli amministrativi, un’emorragia che nessuno è riuscito a tamponare. I numeri del 2020 e 2021 la dicono lunga sull’incapacità di programmazione sulle assunzioni mentre durante la pandemia pubblico e privato si litigavano i medici e gli infermieri. Nursind Piemonte ha lanciato l’allarme: “Preoccupa – ha detto Francesco Coppolella, il segretario del sindacato degli infermieri – la situazione nei pronto soccorso e nei reparti. Tanti i colleghi in isolamento che si aggiungono a quelli in ferie e ai sospesi, nonostante in alcune aziende si provi a tamponare con prestazioni retribuite al di fuori dell’orario di lavoro. Difficile collocare anche i pazienti Covid, in forte aumento. Temiamo che la situazione possa peggiorare”.