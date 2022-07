Organizzava finte vendite di appartamenti facendosi dare la caparra: condannata e arrestata

Asti – In più occasioni aveva organizzato finte vendite di appartamenti del capoluogo facendosi consegnare denaro a titolo di caparra. Si tratta di una finta agente immobiliare di Asti che, dopo aver ottenuto la documentazione attestante la proprietà immobiliare o le chiavi dell’appartamento dall’agenzia legittimata alla compravendita, proponeva l’unità abitativa a persone interessate all’acquisto e si faceva consegnare del denaro a titolo di anticipo. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Asti l’hanno arrestata in attuazione d’un ordine di esecuzione della pena di anni 4 e mesi 4. Si tratta di un’astigiana di 45 anni resasi colpevole, negli anni passati, di diverse truffe in danno di alcuni acquirenti di immobili. Lo stesso sistema era adottato simulando contratti di affitto, in queste occasioni la donna approfittava del bisogno dei potenziali conduttori, perlopiù stranieri, e proponeva loro appartamenti, su cui non aveva alcun titolo, incassando diverse mensilità di affitto come anticipo per definire il contratto. Numerose sono state, negli anni, le denunce presentate alle diverse Forze dell’Ordine, le cui indagini hanno permesso di identificare la truffatrice e di ottenere più condanne della stessa nel tempo, tali condanne, passate in giudicato, hanno portato all’arresto della donna in esecuzione del provvedimento di cumulo di pene e al pagamento di una multa di 1.800 Euro.