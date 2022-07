Pernigotti: alla fine è una colossale presa per i fondelli

Novi Ligure (Red) – A restare col cerino in mano alla fine sono i dipendenti della Pernigotti che, come abbiamo sempre scritto noi di Alessandria Oggi da tre anni a questa parte, è morta e sepolta. Per loro solo promesse non mantenute, licenziamenti, prepensionamenti, cassa integrazione, per gli altri solo routine e stipendio garantito: sindacalisti professionisti, politici, padroni dell’azienda. E poi i reietti – secondo qualche sindacalista che la sa troppo lunga – siamo noi. Sic transir gloria mundi. Gli è che ieri è andata in scena l’ennesima presa per il culo al tavolo di trattativa organizzato in streaming dal Mise, presenti sindacati, dipendenti, politici e rappresentanti di Toksoz. Ma tant’è, qualcuno ci prova sempre e fa sapere con una sfrontatezza divenuta ormai insopportabile che (può darsi, non capisco ma mi adeguo, chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me vien da ridere, staremo a vedere, non si sa mai, io speriamo che me la cavo, non so se è vero ma è giusto, fin che la barca va, nel dubbio farò la cosa più giusta, chissà com’è la vita a colori, vedremo) l‘ipotesi di rilancio della Pernigotti si sposta a gennaio del prossimo anno. Sì, avete capito bene: se ne riparla fra sei mesi! Lo dicono i turchi ma nessuno, o quasi, ci crede. Ahmet Toksoz, il proprietario, e Gokhan Inceoglu, il nuovo Ad dell’azienda dolciaria novese, che chiede all’Italia la concessione di altri dodici mesi di cassa integrazione, stavolta “straordinaria”, dopo aver lasciato scadere quella ottenuta un anno fa per “ristrutturazione” eseguendo solo pochi e irrilevanti interventi allo stabilimento di viale Rimembranza, dove i circa sessanta dipendenti sono in ferie dal primo luglio e la produzione è ferma da mesi. Altro tavolo lunedì. Non se ne può più, è una vergogna.