Alessandria cade a pezzi: in via Volturno crolla un altro cornicione

Alessandria – Cari innamorati non fate passeggiate romantiche di notte con la vostra amata per mano per le vie della città perché rischiate che vi cada in testa un cornicione d’un condominio. È successo di nuovo stanotte in via Volturno, tra via Vescovado e via Schiavina. Fortunatamente non ci sono vittime. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area con le transenne e delimitata dal nastro che vieta il transito anche a piedi. È il secondo caso in poche settimane.