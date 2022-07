Dopo due anni torna il Motoraduno della Madonnina

Castellazzo Bormida – Dopo il fermo a causa del Covid, dopo due anni torna la tradizionale manifestazione della Madonnina dei Centauri giunta alla 77° edizione. Molti centauri torneranno domenica al Santuario della Beata Vergine della Creta di Castellazzo, patrona dei centauri, nella seconda domenica di luglio, salutati da una moto gigante piazzata all’ingresso del paese fatta con le balle di paglia, insieme a tante bandiere. Si parte oggi con l’apertura dell’area raduno e delle iscrizioni. Dall’estero sono attese le delegazioni di Belgio, Francia, Spagna e Svizzera, forse anche di Portogallo e Olanda. Si entrerà nel vivo domani: in mattinata sono previsti un giro turistico enogastronomico-culturale nell’Alto Monferrato Ovadese e poi nel Gaviese. Nel pomeriggio in Municipio ad Alessandria saranno accolte le diverse delegazioni italiane e straniere. Poi a Castellazzo dove nel piazzale del Santuario della Madonnina ci saranno l’accoglienza da parte dell’amministrazione e la consegna delle Damigelle d’Onore ai primi centauri. Seguiranno la Messa e l’accensione da parte del presidente d’onore della fiaccola votiva che rimarrà così fino alla fine della manifestazione. Domenica mattina alle 9 la partenza del corteo ufficiale e della colonna motorizzata dal Palazzo Vescovile di Alessandria per il Santuario di Castellazzo Bormida. Qui i centauri riceveranno la benedizione e subito dopo, intorno alle 11, ci sarà la partenza alla volta di Alessandria col corteo di moto che sfilerà davanti alle autorità in piazza Garibaldi, dove si terrà la parata conclusiva. Insieme al Motoraduno 2022 torna anche la “Mezzanotte bianca” che porterà a Castellazzo arte, musica, spettacoli e la famosa Sagra del raviolo del plin che sarà organizzata dalla Pro loco in piazza 1° Maggio.