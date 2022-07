L’impero del diavolo stampato sul simbolo della “NATO” scritto al contrario

di Louis Cyphre – Ero finito in un tempio massonico di Torino durante il rito di apertura, ma sentivo che nell’altro tempio della stessa loggia si suonava il Canone di Pachelbel al contrario. Quella musica, lenta e cadenzata si presta molto a questa manipolazione melodica, e allora sono andato di là (passo dai muri, nessuno mi vede e mi sente, e io mi diverto come un matto) e ho visto il maestro venerabile, uno psichiatra rincoglionito un po’ frocio coi lunghi capelli bianchi, che stava pregando su quella melodia al contrario.

La musica è finita quando il primo sorvegliante ha iniziato a parlare così: “Nema, elam lad icarebil am, enoizatnet ni errudni ic non e irotibed irtson ia omaittemir il ion emoc itibed irtson i ion a ittemir e onaiditouq enap ortson li iggo iccad, arret ni ìsoc oleic ni emoc, àtnolov aut al attaf ais, onger out li agnev, emon out li otacifitnas ais, ileic ien ies ehc, ortson erdap”. Era il Pater Noster recitato al contrario, dove “Nema, elam lad icarebil am”, la prima frase che si legge, nel verso giusto fa “Ma liberaci dal male, Amen”.

È chiaro che quei dodici stronzini celebravano un rito satanico in mio nome, ma io, che non sono Satana ma Lucifero, non sono attratto da queste sciocchezze. Non so neanche chi sono quelli là e non mi interessa saperlo. Mi interessa però rovesciare il mondo a renderlo mio schiavo per cui passerà tutto ciò che è innaturale e sarà emarginato tutto il resto. Il risultato è facile perché il Sacro e il Profano sono strettamente concatenati, proprio come il culto cristiano e il mio. D’altronde entrambi si avvalgono degli stessi riti, utilizzano gli stessi simboli, adorano un solo Dio e, pensate, le stesse crociate religiose, intrise di sangue, potrebbero essere assoggettate al satanismo per la brutalità e l’efferatezza.

Ritornando alla parte tecnica, secondo consuetudine, il Padre Nostro al contrario è solito essere recitato davanti a una croce al contrario, cioè con la parte lunga sopra e Cristo a testa in giù, durante le messe nere, o, più folcloristicamente parlando, per stipulare un patto col demonio, il gatto nero dagli occhi gialli. L’iter consiste nel recitare la preghiera al contrario, preferibilmente a mezzanotte, meglio se di mercoledì (giorno del pianeta Mercurio, in grado di conferire lucidità), davanti a uno specchio, al buio e con solo delle candele accese. Esattamente come è successo in quel tempio di Torino. Per questo non mi dovrei stupire più di niente dopo che ho visto l’acronimo NATO “North Atlantic Treaty Organization” ovvero “Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord” o, più semplicemente “Patto Atlantico” che ce l’ha così tanto con Putin, scritto al contrario “OTAN” (nella foto).