Ex Ilva: spento ad agosto l’Afo2 di Taranto, cassa integrazione a Genova, preoccupazione per Novi

Novi Ligure – La notizia che a Taranto Acciaierie d’Italia fermerà fino a tutto agosto il forno Afo2 per cui a Genova si verificherà il fermo della linea zincato con 250 lavoratori in cassa integrazione fino al 31 agosto, preoccupa anche per le sorti dello stabilimento di Novi Ligure. Furiosi i sindacati: “Non si può aspettare oltre – si legge in una nota della Rsu genovese – anche perché nell’ultimo incontro il Governo si era impegnato a intervenire affinché la situazione non precipitasse”. In proposito i sindacati hanno ottenuto un incontro con la direzione aziendale genovese che si terrà lunedì. Lo stop dell’altoforno 2 di Taranto sarebbe dovuto dalla necessità di interventi urgenti di manutenzione e ripristino. A Taranto saranno ben 2500 i lavoratori in cassa, mentre non si conoscono ancora le sorti dei dipendenti di Novi.