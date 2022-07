Fugge a un controllo dei Vigili e tenta di investirne uno: inseguito e arrestato

Asti (Betty Martinelli de La Voce di Asti) – È fuggito a un controllo della polizia locale in piazza Alfieri rischiando di travolgere un agente e, dopo un lungo inseguimento tra le vie di Asti, un pregiudicato di 48 anni a bordo di una Fiat Punto è stato fermato al Penny di corso Casale e arrestato. È successo ieri pomeriggio verso le tre e mezzo, quando una pattuglia della polizia locale nell’ambito dei controlli sul territorio si è diretta per le verifiche verso una Punto in sosta mentre un uomo stava salendo. Si tratta di un pregiudicato di 48 anni residente in città che, per sottrarsi ai controlli, è fuggito cercando di investire uno degli agenti che lo stava fermando. Fortunatamente l’agente è riuscito a scostarsi mentre una pattuglia in macchina e due moto arrivate in supporto, hanno iniziato a inseguire la Punto che, ad alta velocità, si è allontanata verso corso Alessandria. Dopo aver attraversato corso Alessandria e vie limitrofe, finalmente gli agenti sono riusciti a fermarlo nel parcheggio del Penny di corso Casale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, era visibilmente alterato e sotto l’effetto di alcol. Dagli accertamenti è risultato avere la patente revocata e l’auto, che è stata sequestrata, non era di sua proprietà, ma non è risultata rubata. Condotto al comando e dopo le procedure di rito col pm di turno, Donatella Masia, è stato condotto in carcere a Quarto.