Grave incidente stradale: un morto e quattro feriti per un frontale sulla provinciale che da Casale porta a Popolo

Casale Monferrato – È di un morto e tre feriti il bilancio provvisorio d’un tragico incidente stradale che ha avuto luogo per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio intorno alle cinque nei pressi del cimitero lungo la Strada Provinciale 31 bis che da Casale porta alla frazione Popolo. Si tratta d’uno scontro frontale fra due veicoli. Morto sul colpo il conducente di una delle due auto coinvolte, ferita grave una donna trasferita in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, mentre a bordo dell’altra auto c’era una famiglia con due bambini rimasti feriti che sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Alessandria. Il traffico è stato bloccato in prossimità dello stabilimento Ipan tra Morano e Casale. Sul posto sono atterrati i sanitari del 118 inviati in soccorso con l’eliambulanza e due pattuglie di Polstrada. Sul posto anche i Vigli del Fuoco e i Carabinieri.

Aggiornamento delle 19:45

Il bilancio definitivo è di quattro feriti e un morto, e tre veicoli coinvolti – ma uno in maniera più lieve e senza vittime – nello scontro frontale che ha portato alla morte un uomo, Savino Antonelli di 74 anni, residente a Casale. Guidava un’Audi e a bordo con lui c’era la compagna che è grave ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. L’altra auto, una Toyota, trasportava una famiglia: il conducente, il padre, è rimasto illeso mentre la mamma e i due bambini sono stati portati in codice giallo sempre all’ospedale alessandrino.