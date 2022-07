La provincia va a fuoco: incendi nel casalese e nel novese

Alessandria – Ormai gli incendi di boschi e campi nella nostra provincia sono all’ordine del giorno, talvolta anche con delle vittime. Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco di Casale Monferrato col supporto d’una squadra del Distaccamento VV.F. Volontari di Valenza, sono intervenuti nel Comune di Frassineto Po, in prossimità dell’argine del grande fiume, per un vasto incendio di colture agricole e sterpaglie. Presenti, inoltre, personale AIB (corpo volontari antincendi boschivi) e Carabinieri. Contemporaneamente, i Vigili di Fuoco di Novi Ligure e della Centrale di Alessandria si recavano nel Comune di Cantalupo Ligure per un incendio di sterpaglie. Nelle operazioni di spegnimento e bonifica sono state impegnate anche alcune squadre AIB. Sul posto Carabinieri di Cantalupo Ligure.