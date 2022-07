Veicolo contromano, paura in A7 tra Ronco e Busalla

Ronco Scrivia (da Primocanale.it) – Probabilmente si è subito accorto di essere finito contromano e ha fatto inversione. Ma le segnalazioni sono state diverse. Un mezzo contromano è stato segnalato tra Ronco Scrivia e Busalla in A7 intorno alle ore 13,30 di ieri. Nella cartellonistica autostradale è comparsa la scritta “veicolo contromano, fermarsi a destra” per avvertire gli altri automobilisti del pericolo. Il mezzo però, come confermano gli agenti della polizia stradale che si sono subito allertati, non è stato trovato. Probabilmente il veicolo segnalato si è subito accorto di essere finito contromano lungo il tratto e ha fatto inversione. Alla fine attimi di paura ma nessuna conseguenza grave.