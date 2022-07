Continua il calvario autostradale tra Liguria e Piemonte

Bolzaneto – Ennesimo calvario per le autostrade tra Piemonte e Liguria fra code e disagi. I problemi maggiori si sono registrati intorno a metà pomeriggio sulla A12, all’altezza del bivio con l’A7 a Bolzaneto che ha coinvolto un motociclista: il ferito, un quarantenne, è stato trasportato all’ospedale San Martino ma non è in pericolo di vita. A causa dell’incidente, in direzione Genova, si è formata una coda di circa cinque chilometri tra il casello di Genova Nervi e Bolzaneto con migliaia di automobilisti rimasti per ore imbottigliati nel traffico fino a sera quando la situazione è tornata alla normalità. Disagi e coda di quattro chilometri, a partire da metà pomeriggio di ieri, anche in A10 tra Varazze e il bivio con la A26 a causa di alcuni restringimenti di carreggiata. Sempre ieri, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio in via Fabbriche, a Voltri, a ridosso della cartiera. Il fumo si è diffuso fino al bivio autostradale tra A10 e A26 anche se l’autostrada non è mai stata chiusa. All’inizio del fine settimana, sabato scorso, forti disagi si sono registrati sempre sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10, in direzione Genova, dove si sono formati sei chilometri di coda a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Altri rallentamenti si sono verificati tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano (un chilometro di coda per riduzione della carreggiata) e tra Ovada e il bivio A26/diramazione A7 per lavori.