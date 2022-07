Israele si allea al Piemonte per aiutare le aziende a trovare partner strategici in campo tecnologico

Gerusalemme – Ieri, domenica 10 luglio 2022 (in Israele la domenica è come il lunedì qui da noi), è una data storica per il Piemonte: è stato firmato un accordo con lo stato di Israele per l’apertura d’un ufficio piemontese a Gerusalemme. Investimenti, progetti imprenditoriali e innovazione high- tech sono al centro di una partnership fra Margalit Startup City e il Ceip, il Centro Estero Internazionalizzazioni del Piemonte che gestirà il nuovo ufficio. Lo storico accordo vede come protagonista principale Margalit Star City, promotore e ideatore di una rete di centri di eccellenza per l’innovazione in Israele, con uno dedicato alla tecnologia informatica e climatica a New York. Realtà che cercano partner strategici locali e internazionali sia nel settore pubblico che privato con un collegamento fra città, persone e idee. “Il Piemonte – ha detto Erel Margalit, il fondatore e presidente esecutivo di Jvp (fondo di venture capita di fama internazionale con sede in Israele) e Margalit Startup City – è una regione ricca di tradizione e agricoltura, oltre che di tecnologie. Un partner ideale per noi in Israele, e una pietra miliare per la cooperazione fra Italia e Israele. Attraverso le nostre Margalit Starup Cities, con la tecnologia alimentare in Galilea, con quella informatica a Beer Sheva e informatica e climatica a New York”. Hanno firmato lo storico accordo il sindaco di Gerusalemme Moshe Lion e l’assessore all’inter-nazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca (Lega): “Il percorso di collaborazione che la nostra regione ha iniziato tempo fa con lo Stato di Israele – ha detto l’esponente della Lega – arriva a una svolta decisiva. Con l’apertura di un ufficio strategico le aziende del territorio avranno un presidio stabile che potrà appoggiarle e aiutarle, favorendo la nascita di accordi commerciali con le realtà imprenditoriali di un Paese all’avanguardia in numerosi settori produttivi. Le collaborazioni su ricerca, formazione e commercio – ha aggiunto Ricca – possono essere intensificate. Aerospazio, automotive e sicurezza digitale sono i settori che possono trarre grande vantaggio dall’intensificazione dei rapporti fra le aziende”. Un tassello importante per il Piemonte e le nostre imprese, ha spiegato il presidente di Fin-Piemonte, Dario Peirone: “Il nostro obiettivo è costituire una presenza costante in Israele per promuovere e far scoprire un territorio accogliente anche in termini di investimenti. E grazie all’accordo con Margalit si avvierà una collaborazione con un venture capital di caratura mondiale come Jvp. che permetterà anche di favorire investimenti in Piemonte da parte di aziende ad alta tecnologia come quelle israeliane”. L’ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, dice di essere fiducioso che l’ufficio commerciale del Piemonte rafforzerà l’amicizia con Israele “consolidata da continue e proficue collaborazioni in campo politico, economico, scientifico e culturale”.