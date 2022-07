Carambola in autostrada durante un sorpasso: cinque feriti non gravi

Casale Monferrato – Cinque sono i feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le sei sull’autostrada A26 tra i caselli di Casale nord e Sud in direzione nord. L’incidente si è verificato in piena velocità durante un sorpasso. Da una prima sommaria ricostruzione del sinistro pare che una vettura, forse quella che stava sorpassando, si sia ribaltata per poi carambolare contro un’altra vettura. Sul poso sono subito giunti una squadra dei Vigili del Fuoco, una pattuglia Polstrada e una squadra del 118 con l’elisoccorso. Il traffico è stato deviato su una corsia. Per fortuna non sarebbero gravi le condizioni delle cinque persone coinvolte, due in codice giallo e tre in codice verde.