Ex prete cattolico oggi archimandrita ortodosso accusa il badante di avergli rubato un anello, ma si trattava d’un pagamento per la “compagnia”

Rocca Grimalda – Un ex prete cattolico oggi archimandrita ortodosso, don Giovanni Ferrando, un tempo perfino vicino all’Ordine dei Templari, ormai ottantenne, è al centro d’una vicenda dai contorni indefiniti che toccano anche un astigiano di 40 anni, difeso dallo studio Lamatina e dall’avvocato Jacopo Evangelista. Don Giovanni Ferrando di Rocca Grimalda aveva ricevuto l’ordinazione episcopale da parte della Chiesa ortodossa italiana che l’ha elevato al rango di vescovo di Seborga. La cerimonia di consacrazione si era tenuta nella cappella privata di don Ferrando, in Via Paravidino. Nell’estate del 2018 Ferrando tramite il sito di incontri Badoo aveva cercato un uomo badante e di servizio. Tre giorni di prova per compagnia, gite al mare e un pagamento (per i tre giorni) di vitto, alloggio e 300 euro. Ed è così che conosce un astigiano di 40 anni. Ma i tre giorni finiscono e il contratto non è rinnovato. Il badante di Asti riceve una visita dei carabinieri di Asti che gli perquisiscono la casa, cercando un anello clericale che lui ammette di avere avuto ma di aver venduto a un Compro oro di corso Alessandria. Ferrando aveva infatti sporto querela contro Mario accusandolo di avergli rubato l’anello. Un procedimento penale andato avanti per furto, ma due mesi fa nell’udienza in tribunale ad Alessandria, le dichiarazioni di don Ferrando non hanno convinto la difesa di Mario per cui il suo avvocato richiamava il badante in Piemonte dalle vacanze in Calabria dove si era recato nel frattempo, consigliandogli di raccontare esattamente la verità, cioè che l’accordo prevedeva un accompagnamento “particolare” con momenti di intimità, magari non totali, consumati anche nella nota cappella del palazzo del prete. La vicenda prende forma e così, sabato scorso in udienza ad Alessandria, è venuto fuori che l’anello era stato dato a Mario da don Ferrando come pagamento per la sua “compagnia”, tanto che Mario non aveva avuto nessun problema ad ammettere coi carabinieri di averlo avuto. Mario è così stato assolto perché il fatto non sussiste mentre il suo avvocato, Jacopo Evangelista, ha detto ai cronisti: “Si è fatta chiarezza in una vicenda dai profili anomali. Ora chiederemo un risarcimento”. L’astigiano quarantenne è stato assolto dall’accusa di furto e chiede i danni. La fosca vicenda si risolverà con un risarcimento.

Sic transit gloria mundi.