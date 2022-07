Grigi: qui c’è un Re Mida al contrario

Istruzioni per l’uso: al lettore legato alla vita, alla storia e al futuro dei Grigi consigliamo di sedersi perché questa sarà una lettura che non lascerà indifferenti. Partiamo dall’ultimo comunicato stampa dell’Alessandria Calcio, pubblicato sul sito del Club mercoledì 6 luglio dove la società denuncia una serie di offese personali da parte dei soliti noti contro Di Masi, i collaboratori e i dipendenti dei Grigi. Un comunicato amaro, la presa d’atto della Società d’un atteggiamento diventato una costante, senza difese, risposte o soluzioni. Dei giornalisti mandrogni pagati (e pure quelli paganti) per commentare il calcio alessandrino solo pochi hanno preso posizione. Il tutto alla faccia, alle spalle e, soprattutto, a spese di Di Masi il quale, negli ultimi nove anni, ha garantito una situazione societaria solida (cosa che dai tempi di Amisano non succedeva), successi sportivi importanti con la scalata di tre categorie e un indiscutibile rilancio del brand sociale. Tutto ciò mentre il solito pennivendolo, in qualità di giornalista e “addetto stampa ombra” di certa tifoseria, ha scritto in questi giorni un mare di cose al solito scopiazzate su siti e giornali altrui. Chi ha cannoneggiato senza pietà le mura dell’Alessandria Calcio, sicuro che Di Masi difendesse ad oltranza il nome, i propri investimenti, il buon andamento e l’armonia del club che gli appartiene, ha toppato in quanto il Presidente ha sorpreso tutti, ha chiuso la lampo della borsa e ha dichiarato game over. Così chi ha avuto (spesso ben aldilà dei propri meriti) ha avuto, chi ha dato (Di Masi e gli sponsor, senza economie) ha dato. Ora si cambia. Gli impegni presi per il futuro saranno ovviamente onorati ma saranno bandite ulteriori spese. Se e quando arriveranno nuovi proprietari all’orizzonte (come percepisce Penna Cadente) si vedrà. Chi ha supposto che Di Masi tollerasse ancora la centralità e l’autoreferenzialità di quella minoranza agguerrita di Ultras pur di non aprire faglie rovinose nei fragili rapporti fra squadra, pubblico e città, ha fatto un passo falso. Nessuno ha calcolato che i ricchi, a volte, sono ‘sta roba qua: disponibili a perdere tanti soldi ma non la faccia e il loro status di “padroni”. Questa agguerrita minoranza di tifosi proterva e arrogante ha perso la testa, ha tirato troppo la corda, magari mal consigliata da chi aveva obiettivi personali e professionali inconfessabili. Parliamo di questi Ultras anche perché, dal punto di vista generazionale, sono antichi e obsoleti, si rifanno al sistema calcio del secolo scorso. Usano slogan e parole d’ordine che funzionavano in una realtà nella quale il pubblico pagante era ancora la forza di un club e i presidenti personalità ben individuabili. Ma l’Alessandria non è il Milan e ora il tifo allo stadio è poco più che folklore, gli stadi si stanno rimpicciolendo a misura di TV. La scalata alla Serie A del Monza è indicativa. Fino a pochi mesi fa i Berluscones avevano un pubblico noto per essere formato da decine di vecchietti che andavano a vedere la partita, chi per abitudine e chi per disperazione. Adesso, in occasione dei festeggiamenti per la promozione, si è assiepato un pubblico festante ma posticcio, non stratificato, senza storia e senza memoria. Molti nostri Ultras sono ancora convinti che la loro “autorevolezza” sia direttamente proporzionale ai chilometri percorsi per seguire i Grigi in trasferta: patetici. Questi tifosi sono stati i navigator involontari di certi personaggi molto noti nell’ambiente della pelota mandrogna. I nostri illuminati ultras non hanno capito granché, fanno “i duri e puri” e così l’Alessandria, che non è il Milan, ma neanche il Monza, dopo 50 anni ha conquistato la B, ha sfiorato ben i 1000 abbonati e mille paganti allo stadio: la montagna che partorisce il topolino. Un successo, come si dice d’un film, “di pubblico e di critica”, non c’è che dire! C’era davvero qualcuno di voi disposto a credere che, non appena il nostro club fosse “sul mercato”, con questi numeri e col seguito di pochi, ma spesso imbarazzanti rompicoglioni, ci fossero alle porte decine di aspiranti nuovi proprietari? Se si pesca il Jolly forse ce ne sarà uno, chissà quando e dove ma, ogni giorno che passa, la situazione tecnico sportiva precipita. Il punto: ai Grigi è facile che si avvicineranno, come già successo poche settimane fa, banditi e avvoltoi, giusto per spolpare quel che rimane. Nel frattempo Prestia si è accasato a Catanzaro. Cessione nella quale il nostro DS in carica è stato scavalcato, non ha toccato ancora una volta biglia come nel caso di Chiarello. Il segnale è questo: i 17 calciatori sotto contratto in uscita, sono la crema della crema di 90 (novanta) acquisti in tre stagioni operate da Artico. Ebbene, i due calciatori che si sono piazzati senza problemi (Chiarello e Prestia) non fanno neppure parte della novantina ingaggiati da Artico, perchè il DS li ha ereditati da gestioni tecniche sportive precedenti. Della serie: basta che tocchi lui e lo zabajone si trasforma in strame. Un autentico Re Mida “all’incontrario”, come il treno di Azzurro di Paolo Conte e Celentano.

Ora fatevi delle domande e provate a darvi delle risposte.