Un quintale d’oro riciclato in Svizzera

Asti (Ansa) – I carabinieri del Nucleo investigativo di Asti hanno catalogato tutto l’oro e i gioielli provento di furti sequestrati lo scorso febbraio nell’ambito di una maxi operazione internazionale agli appartenenti a un’associazione criminale dedita al riciclaggio verso la Svizzera.

Erano state nove le ordinanze di custodia cautelare, attraverso cui i militari dell’Arma avevano ricostruito le modalità con cui i membri di un’associazione criminale, in prevalenza persone di etnia sinti di Asti, Torino e Pavia, si erano organizzati nel raccogliere dai ricettatori gioielli e pietre preziose e, dopo averli fusi e trasformati in lingotti, li avevano trasferiti illecitamente in Svizzera in accordo con due indagati lì residenti.

Durante i cinque mesi d’indagine era stato documentato un gran numero di trasporti in Svizzera di oro, per un peso complessivo di circa 100 chili, corrispondente ad un valore di cinque milioni di euro. I militari avevano trovato anche un milione di euro in contanti, 15 pistole e 3.000 proiettili di vario calibro, oltre a 37 kg di oro tra gioielli, monete e lingotti. Tutto il materiale rinvenuto è stato censito e catalogato e le relative fotografie sono state pubblicate sulla banca dati degli oggetti rinvenuti. Per poter visionare le fotografie è necessario collegarsi al sito www.carabinieri.it, cliccare su “In Vostro Aiuto”, successivamente selezionare dal menu “Servizi” la dicitura “Banche Dati” e cliccare su “Oggetti Rinvenuti” http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti.