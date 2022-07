Voghera bloccata dai rifiuti dopo il rogo di domenica

Voghera – La città bloccata per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (Forsu) dopo il disastroso incendio divampato domenica e spento ieri mattina al Centro Multiraccolta dell’Asm (nella foto a lato il direttore generale di Asm Piero Mognaschi). Il Comune di Voghera ha emanato un’ordinanza (la n. 74/2022) che prescrive in via precauzionale il “divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti in un’area di 500 m dall’impianto, per un periodo di 72 ore”. L’ordinanza deriva dalle indicazioni impartite al Comune dall’ATS Pavia, i cui tecnici, insieme a quelli dell’ARPA, si sono recati sul posto per effettuare le opportune verifiche sui fumi sprigionati dal rogo. Si tratta d un disastro di notevoli dimensioni di cui dovranno rispondere presto i responsabili di Asm Voghera. Intanto l’amministrazione comunale prende le distanze dalla dirigenza della partecipata: “Abbiamo firmato ieri l’Ordinanza su input delle rilevazioni di ATS – ha detto la sindaca Paola Garlaschelli – e l’Amministrazione si farà carico di informare tempestivamente la cittadinanza in merito ad eventuali evoluzioni e sviluppi dell’attività di monitoraggio in precedenza enunciata”.