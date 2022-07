Donna al volante tenta di entrare in autostrada ma centra il guard rail

Asti – Doveva entrare in autostrada e invece è finita all’ospedale. Una donna di 35 anni al volante della sua Golf, per cause in corso di accertamento, mentre stava per imboccare l’autostrada Asti Est ha perso il controllo dell’auto ed è finita in pieno contro il guardrail. È successo stasera verso le sette e mezzo. Per fortuna in qual momento transitava un infermiere dell’ospedale Cardinal Massaia che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Nel seggiolino posteriore c’era una bimba di circa due anni, la figlia, che è rimasta illesa. È intervenuta una squadra del 118 con l’ambulanza di base e l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Asti per estrarre la donna dall’auto e una pattuglia di Polstrada.