La Camera di Commercio di Alessandria e Asti mette a disposizione 600.000 euro per le aziende

Alessandria – La Camera di Commercio di Alessandria – Asti ha indetto tre nuovi bandi di contributo, di cui due a sostegno dell’internazionalizzazione e uno finalizzato ad agevolare l’accesso al credito. In totale sono stati stanziati 600.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese, come emerso in occasione della conferenza stampa on line tenuta lunedì dal presidente Gian Paolo Coscia (nella foto) e dal segretario generale Roberta Panzeri.

Questa la ripartizione dei fondi disponibili:

300.000 euro messi a disposizione dall’Ente camerale per i bandi sull’internazionalizzazione; 200.000 euro messi a disposizione dal bando per la concessione di contributi a fondo perduto rivolto alle imprese che partecipano ad eventi fieristici; 100.000 euro destinati al bando per la concessione di voucher per servizi di consulenza specialistica in tema di internazionalizzazione (dal potenziamento degli strumenti di marketing per i mercati stranieri alle ricerche su mercati esteri e nuovi clienti/partner).

I contributi concessi andranno da 3.000 euro (bando di accesso al credito) a 6.000 euro (partecipazione a fiere internazionali).

I bandi sono scaricabili dal sito www.aa.camcom.it. In tutti i casi l’apertura dei termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 luglio.

Lo scorso maggio la Camera di Commercio aveva già deliberato un bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione in chiave T4.0, con una dotazione finanziaria di euro 500mila euro. Il bando è aperto fino al 31 dicembre; al momento c’è ancora disponibilità di risorse.