Pernigotti: Mustafà aiutaci tu!

Novi Ligure – E così siamo giunti alla farsa, quasi che fosse una commedia con Totò e Peppino. La Pernigotti è morta ma nessuno lo vuole ammettere per non assumersi la responsabilità del decesso. Che è morta lo sanno bene i dipendenti rimasti (una sessantina in tutto) che ora sono in ferie (?) e poi non prenderanno più la cassa integrazione straordinaria. Il problema è che sono scappati tutti – è una tipica tradizione italiana – e il cadavere è lì, fermo, pieno di ruggine, con impianti vecchi, coi sindacalisti professionisti (i veri reietti di questa vicenda) che continuano a cercare diversivi perché stavolta hanno davvero paura che qualcuno li rincorra col forcone, col Giorgetti che balbetta sempre ma non dice mai niente di particolarmente intelligente. E balbettando, balbettando, assalito dalla disperazione (perché la Lega qui da noi sulla vicenda della Pernigotti stavolta ci lascerà le penne) ha chiesto aiuto a Mustafà, il suo omologo turco. Lo ha fatto una settimana fa ma solo ieri se n’è avuta conferma. I due ministri dello sviluppo economico, l’italiano Giorgetti e il turco Mustafà Varank (nella foto), a margine del vertice bilaterale ad Ankara dello scorso 5 luglio hanno parlato a lungo della Pernigotti vista dai turki solo come un marchio di qualità. Il ministro leghista nell’incontro di lunedì convocato al ministero del Lavoro non aveva niente da dire e tutto si è risolto con l’ennesimo rinvio poiché la dirigenza Pernigotti si è presentata senza un nuovo piano industriale in base al quale valutare la proposta di altri 12 mesi di cassa integrazione. La precedente è scaduta e i circa 60 dipendenti sono in ferie dal 1° luglio. Ma, colpo di scena: il Mise fa sapere che la questione è nelle mani delle ambasciate per scambiare informazioni operative, comprese tutte le coordinate della proprietà Pernigotti. Il prossimo incontro al ministero del Lavoro sarà il 21 luglio. La telenovela continua. Una vergogna insopportabile.