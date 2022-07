Comunali Acqui: ci sono cinque nomi ma non le deleghe

Acqui Terme (Anna Briano) – Ad Acqui sono lenti, non c’è niente da fare, bisogna avere pazienza. Mentre in Tutt’Italia le giunte venute fuori dalle ultime amministrative sono già in pista, nella città delle ex terme siamo ancora in alto mare per la nomina degli assessori. Il nuovo sindaco Danilo Rapetti (ma è lui, non è lui, chissà chi lo sa, forse, staremo a vedere, può darsi, non capisco ma mi adeguo, vai avanti tu che a me vien da ridere, può darsi, non si sa mai, io speriamo che me la cavo, non so se è vero ma è giusto, fin che la barca va, nel dubbio farò la cosa più giusta, chissà com’è la vita a colori) domenica (cioè in tutto il mondo si lavora da lunedì a sabato e la domenica ci si riposa, mentre ad Acqui ex Terme si fa il contrario) 17 luglio, alle 20.30, nascerà la nuova amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio sono stati comunicati i nomi dei nuovi assessori anche se non si sa cosa dovranno fare: Rossana Benazzo e Mario Pasqualino scelti dalla lista “Orgoglio acquese”, Soumya Sellam della lista “Obiettivo Comune”, Alessandro Lelli della lista “Con Bertero sindaco” e Michele Gallizzi della lista “Vorrei Danilo Rapetti Sindaco”.

Le probabili competenze sono:

Soumya Sellam, di origine marocchina, mamma di tre figli, mediatrice culturale, Assessorato all’Assistenza; Rossana Benazzo, insegnante, Istruzione; Mario Pasqualino Bilancio; Alessandro Lelli (?); Michele Gallizzi Vice sindaco.

Al loro posto subentreranno in maggioranza:

Valentina Pilone, Fabrizio Baldizzone, Alberto Garbarino, Alessandro Grattarola; Orest Laniku.

A questi nomi, sempre in maggioranza, si aggiungeranno quelli di Nicola De Angelis, Luigi Gilardi, Enrico Bertero, Renzo Zunino e Mattero Ravera. All’opposizione, invece, ci saranno Lorenzo Lucchini, Bruno Barosio, Franca Roso, Bernardino Bosio, Elena Trentini e Serena Marenco.