Treni in ritardo e monitor guasti: il disastro ferrovie continua e i pendolari soffrono

Casale Monferrato – Ormai scrivere sulle ferrovie italiane è un inutile accanimento perché le cose non cambiano. L’andazzo è quello che è e nessuno ha intenzione di cambiarlo. A meno che un giorno o l’altro i pendolari non rincorrano coi forconi i ferrovieri a cominciare dai Capi stazione. Ieri si sono alzati alle 6 per prendere il treno delle 6:45 Casale-Valenza alla volta di Alessandria ma poi a Valenza il treno in arrivo da Pavia era in ritardo di 57 minuti. La biglietteria era chiusa e i monitor per controllare il traffico e gli orari erano guasti. Ecco perché chi è finalmente arrivato nel capoluogo e aveva altre coincidenze è rimasto al palo anche perché perché, dopo i primi treni della mattina qualche ferroviere che gestisce il traffico ha deciso che i treni intermedi devono essere soppressi. Roba da manicomio. Le ferrovie, dopo l’Inps, sono un’altra vergogna italiana.